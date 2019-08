WK Judo – Robert van de Walle en Ulla Werbrouck geëerd door de IJF

Ter inleiding van het wereldkampioenschap judo dat zich van 25 tot 31 augustus zal afspelen in het Japanse Tokio, heeft de internationale judo federatie (IJF) een hommage uitgebracht aan de grootste kampioenen in de olympische geschiedenis van de sport. Onder hen bevonden zich de Belgen Robert van de Walle en Ulla Werbrouck. Voor de 55e verjaardag van het olympische bestaan van het judo, dat in 1964 in Tokio voor het eerst in de Olympische Spelen werd opgenomen, vierde de federatie “de helden van elke editie sinds het begin in Tokio tot vandaag”.

Robert van de Walle was de eerste Belg die aan bod kwam. De Oostendenaar pakte in 1980 het goud in de -95 kg op de Spelen in het Russische Moskou. “De eer van de beste judoka op de Spelen van 1980 komt toe aan twee grote kampioenen: de Belg Robert van de Walle en de Italiaan Ezio Gamba”, klonk het op het gala. “Ik wil gewoon zeggen dat ik het echt ongelooflijk vind om deze erkenning te krijgen, ik ben ontzettend fier. Bedankt iedereen.”, vertelde de 65-jarige Belg op het podium.

Ulla Werbrouck ontving de eer van de beste vrouwelijke judoka op de editie van 1996 in het Amerikaanse Atalanta. Ook zij werd op het podium geroepen in het Grand Prince Hotel New Takanawa in Tokio. “Dank voor deze prijs, maar vooral voor dit speciale moment. Het voelt als thuis zijn, hier in Japan. Het is ongelooflijk. Nogmaals bedankt”, zei de 47-jarige Belgische. Werbrouck pakte het goud in Atalanta in de -70 kg.

In 1964 deden er 72 judoka’s, uitsluitend mannen uit 27 verschillende landen, mee voor de vier olympische medailles. In 2020 zullen het er 386 zijn die in Tokio voor het goud mogen strijden.

Vanaf zondag nemen er elf Belgen, vijf mannen en zes vrouwen, deel aan het wereldkampioenschap.

bron: Belga