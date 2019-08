Oplossing voor reddingsschip Ocean Viking

Er is een oplossing voor het reddingsschip Ocean Viking dat al twee weken vastzit tussen Italië en Malta met 356 migranten aan boord. De migranten zullen eerst naar Malta worden gebracht, waarna ze verdeeld worden over zes EU-lidstaten. Dat heeft de Maltese premier Joseph Muscat getwitterd. De EU-lidstaten die de migranten willen opnemen, zijn Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Portugal en Roemenië. “Er zal geen migrant in Malta blijven”, onderstreepte Muscat. Artsen Zonder Grenzen (AZG) had gisteren nog laten weten dat de Ocean Viking bijna zonder voedsel zit. Volgens een tweet van AZG was er enkel nog een standaardrantsoen voor vijf dagen voorradig op het schip.

bron: Belga