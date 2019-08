Ooievaars met zendertje uit Zwin trekken naar het zuiden

De drie jonge ooievaars die enkele weken geleden een zender kregen in het Zwin natuurpark in Knokke-Heist zijn naar het zuiden getrokken. Dat is te zien op de gegevens van de zendertjes. Momenteel bevinden de ooievaars zich in Noord-Frankrijk. Hun tocht is online te volgen op de site van het Zwin.

De ooievaars hebben op woensdag 21 augustus het Zwin natuurpark verlaten. De vogels maakten sinds midden augustus al enkele uitstappen naar Nederland, het zuiden en richting Lissewege. Al keerden de vogels toen telkens terug naar hun eigen nest in het Zwin om te overnachten. Nu zijn ze begonnen aan hun echte trektocht naar het zuiden. Dat komt omdat de weersomstandigheden na het regenweer nu optimaal zijn. De warme lucht is ideaal voor een ooievaar om op te stijgen.

De drie ooievaars vlogen woensdag 102 kilometer ver en hielden halt in Noord-Frankrijk, nabij Aire-sur-la-Lys. Daar verbleven ze even nabij een afvalverwerkingsplaats om voedsel te zoeken. Vervolgens trokken ze verder zuidwaarts. Donderdagavond zijn ze aangekomen in de Somme, waar de kans groter wordt dat ze andere ooievaars tegenkomen om samen verder te trekken.







Het wetenschappelijk onderzoek, van het zenderproject en het vogelringen, verloopt in samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Daar verwerken ze de gegevens die nu geregistreerd worden. De ooievaars kunnen gevolgd worden op www.zwin.be/nl/operatie-ooievaars.

bron: Belga