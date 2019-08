Maanrock neemt vliegende start

De 23ste editie van stadsfestival Maanrock in Mechelen is vrijdag goed van start gegaan. Het is onduidelijk hoeveel bezoekers de weg naar de Dijlestad vonden, maar volgens organisator Mechelen Feest kende de editie van dit jaar de beste start ooit. Enkele jaren geleden onderging Maanrock een gedaanteverwisseling en werd geopteerd voor een festival van drie dagen in plaats van slechts twee. Een aanpassing die volgens de organisatie een goede zet was. “Maanrock kwam dit jaar in sneltempo op gang”, zegt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest. “Het is nog te vroeg voor een definitief cijfer maar we gaan richting 15.000 mensen. Niet slecht als je weet dat slechts enkele podia vandaag bevolkt zijn. Het is wellicht de beste vrijdag sinds we met het vernieuwde team drie dagen festival doen. Met dank aan het goede weer en de feestelijke programmatie.”

Volgens Calvo is de goede start veelbelovend voor de rest van het weekend. “Morgen/zaterdag hebben we Sons, Intergalactic Lovers, Arsenal, Tocadisco en Discobaar A Moeder, een echte topaffiche dus.” Zondag is er de traditionele familiedag met optredens van onder meer Kabouter Plop, De Romeo’s, Yevgueni, BLØF en Milow.

Naast muziek staat Maanrock ook garant voor culinaire verwennerij. Dit jaar werd de Huidevettersstraat omgevormd tot Smaakstraat en kunnen bezoekers er een heel weekend terecht voor lekkere gastronomische hapjes en drankjes.

Meer info over het programma via www.maanrock.be of de app van het festival.

bron: Belga