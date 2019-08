Facebook- en Twitteraccount van viroloog Marc Van Ranst offline gehaald

Donderdagnamiddag werd het Twitteraccount van viroloog en criticus op sociale media, Marc Van Ranst, offline gehaald. Vrijdagmiddag gebeurde dat ook voor zijn Facebookaccount, hij kreeg een ban van dertig dagen opgelegd. Van Ranst beschuldigt Vlaams Belang Jongeren van een gecoördineerde actie. “Dit is een actie van extreemrechts om tegenstanders monddood te maken”, schreef hij op Twitter via een ander account. “Het feit dat gisterenmiddag mijn Twitter offline werd gehaald en mijn Facebook een ban kreeg is geen toeval. Het is een gecoördineerde actie van Vlaams Belang Jongeren en als Bart Claes zegt dat dat niet zo is, liegt hij. Alleen Vlaams Belang had hier belang bij”, reageert Van Ranst op de eerdere reactie van de Vlaams Belang-politicus en voorzitter van Vlaams Belang Jongeren, Bart Claes. Die ontkende tegenover Het Laatste Nieuws dat er sprake was van een gecoördineerde aanval, al bevestigt hij dat hij Van Ranst persoonlijk heeft gerapporteerd.

De reden voor de vermeende gecoördineerde actie van Vlaams Belang Jongeren kwam volgens Van Ranst omdat hij een “stevige” reactie onder een filmpje van de jongerenafdeling van de uiterst rechtse partij had geplaatst. Hij vermeld ook dat hij een rechtszaak heeft lopen tegen Claes. “Dat zijn mensen die mij niet moeten en daar verschillende redenen voor hebben.”







De KU Leuven-professor zegt geen uitleg van Twitter of Facebook te hebben gekregen. Van Ranst haalt overigens wel vaker uit naar Vlaams Belang op sociale media. “Ik weet dat mijn reacties hen raken en dat is ook de bedoeling, maar ik heb niets geschreven dat in strijd is met de regels”, aldus de professor.

bron: Belga