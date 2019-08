Europese Commissie ziet Mercosurakkoord als beste hefboom tegen bosbranden Amazonegebied

Het onlangs afgesloten vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Mercosur is de beste hefboom om de Braziliaanse regering onder druk te zetten om haar milieu- en klimaatengagementen na te leven. Dat heeft de Europese Commissie gezegd in een reactie op de bosbranden in het Amazonegebied. Ook de Commissie slaat met grote bezorgdheid de omvangrijke bosbranden in het Amazonegebied gade. Ze steunt het voornemen van de Franse president Emmanuel Macron om de branden in de zogenaamde groene long van de aarde dit weekend op de agenda van de G7-top in Biarritz te zetten. “Het gevoel van urgentie is gerechtvaardigd”, zei een woordvoerster vrijdag.

De Commissie blijft wel aanvoeren dat het vrijhandelsakkoord met Mercosur de beste hefboom blijft om president Jair Bolsonaro onder druk te zetten om in te grijpen. Het akkoord “verankert Brazilië in het klimaatakkoord van Parijs en bevat bindende engagementen om het akkoord van Parijs en andere internationale milieuakkoorden effectief uit te voeren”, legde de woordvoerster uit.







Eind juni raakten de Europese Unie en Mercosur (het handelsblok van Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay, nvdr) het na twintig jaar onderhandelen eens over een vrijhandelsverdrag. Het is echter niet duidelijk wanneer het verdrag in werking zou kunnen treden. Het verdrag stuit bovendien op kritiek, met name uit de landbouwsector en uit ecologische hoek.

Vandaag luidde het bij het Franse presidentschap dat het land zich “in de huidige omstandigheden verzet tegen het Mercosurakkoord in zijn huidige staat”. Macron meent immers dat Bolsonaro heeft “gelogen” over zijn belofte om de klimaatverbintenissen na te leven en zich te engageren voor biodiversiteit.

Volgens de Commissie bestaat er echter geen beter alternatief om invloed uit te oefenen op Bolsonaro dan het vrijhandelsakkoord. “We hebben gezien hoe de Amerikaanse president probeert om andere wereldleiders te overtuigen om net als hem het akkoord van Parijs te verwerpen. Met het akkoord met de Europese Unie heeft president Bolsonaro zijn keuze gemaakt.”

Vorige week zei Bolsonaro dat Brazilië de Zuid-Amerikaanse douane-unie Mercosur zal verlaten indien de centrumlinkse oppositie de Argentijnse presidentsverkiezingen in oktober wint en zich verzet tegen het vrijhandelakkoord dat de unie sloot met de Europese Unie. Volgens het Braziliaanse nieuwsportaal G1 overweegt de president ondertussen om militairen in te zetten in de strijd tegen de bosbranden in het Amazonegebied. Soldaten kunnen helpen bij de bestrijding van het vuur, zei het staatshoofd.

