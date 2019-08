De Reu (s.pa): “Ik wil de partij opnieuw doen winnen”

Kandidaat-voorzitter voor sp.a Hannes De Reu wil de partij “vooral opnieuw doen winnen”. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. “Ik ben ervan overtuigd dat de socialistische partij de partij bij uitstek is om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden.” Bij de socialisten is de strijd om het voorzitterschap nu echt losgebarsten. Met Hannes De Reu is een eerste kandidaat opgestaan. De 33-jarige De Reu was tot 2017 nog directeur beweging en netwerk op het partijhoofdkwartier en doet nu een gooi naar de job van zijn voormalige baas John Crombez. Die laatste heeft de Reu twee jaar geleden ontslagen na onenigheid over de manier waarop de verkiezingscampagne gevoerd moest worden.

“Dit is absoluut geen revanche”, benadrukt De Reu in De Ochtend. “Ik wil de partij vooral opnieuw doen winnen.” Volgens De Reu was Crombez niet de juiste man om de socialisten opnieuw richting winst te manoeuvreren. “We hebben de afgelopen jaren iemand gehad die een zeer goede bestuurder is, maar we hebben vastgesteld dat dat niet het profiel is dat we nodig hebben. We hebben iemand nodig die visie heeft, voor winst gaat en een verhaal heeft voor de toekomst. Dat is wat ik wil brengen.”







De afgelopen vijf jaar onder Crombez waren evenwel “geen verloren jaren”, zegt De Reu. “Er zijn verschillende vernieuwingstrajecten opgezet, maar het volledige traject is niet gelukt en dus moeten we uit een ander vaatje tappen: de straat opgaan, samen met de leden, en opnieuw trots zijn op de partij.”

De kandidaat-voorzitter ziet sp.a als “de partij bij uitstek om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden”. “De grootste fout die we kunnen maken is het klimaatprobleem aanpakken als een afzonderlijk probleem: het is verbonden met de hele sociale problematiek die we kennen. De uitdagingen zijn één groot geheel, en dus moet er één integrale aanpak zijn. Een beter klimaat en een gelukkiger leven, dat is één strijd, en dat is de strijd die de socialistische partij in de 21ste eeuw moet leiden.” De Reu ziet daarnaast een grotere rol weggelegd voor de sociale media.

De 33-jarige Gentenaar is tot nog toe de enige officiële kandidaat-voorzitter bij sp.a, al circuleren ook de namen van Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani en Vlaams fractieleider Conner Rousseau. “Wie niet akkoord gaat met mijn visie en denkt een beter idee te hebben, nodig ik uit om ook in de arena te stappen. Dan kunnen de leden echt een keuze maken.”

bron: Belga