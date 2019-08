Blokkeren van Mercosurakkoord “is niet de gepaste reactie”, vindt Duitsland

Duitsland verzet zich tegen het voornemen van de Franse president Emmanuel Macron om het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Zuid-Amerikaanse douane-unie Mercosur tegen te houden. Een blokkering van dat akkoord “is niet de gepaste reactie” op de omvangrijke bosbranden in het Amazonegebied, zo heeft een woordvoerder van de Duitse regering verklaard. In een reactie op de bosbranden had de Franse president Emmanuel Macron er mee gedreigd om het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) niet te bekrachtigen. Dat akkoord werd eind juni ondertekend na twintig jaar onderhandelen. Maar volgens Macron heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro “gelogen” over zijn engagementen ten bate van het milieu.

Maar in tegenstelling tot Frankrijk, blijft Duitsland wel achter het akkoord staan. “De niet-bekrachtiging van het Mercosurakkoord zal niet bijdragen tot een daling van de ontbossing in Brazilië”, deelt een regeringswoordvoerder in Berlijn mee.







Het akkoord met Mercosur “bevat een ambitieus hoofdstuk over duurzame ontwikkeling, met bindende regels voor de bescherming van het klimaat”, zo wordt ook benadrukt. Bovendien werd in de tekst overeengekomen “om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren”.

Het Amazonewoud is “van groot belang voor de klimaatbescherming en biodiversiteit”, zegt de Duitse regering tot slot. “De omvang van de branden is alarmerend. We zijn bereid om Brazilië te steunen in zijn inspanningen om deze ernstige crisis snel te overwinnen.”

Bron: Belga