Tip van hotelmedewerker voorkomt aanslag

Een hotelmedewerker heeft waarschijnlijk een schietpartij in de Verenigde Staten voorkomen. De medewerker van een hotel in Long Beach meldde de politie dat een collega had gedreigd personeel en hotelgasten te doden. De FBI hield daarop de 37-jarige man aan en vond in zijn woning in Los Angeles zware wapens en munitie, meldt de BBC.

Uit onderzoek bleek dat de man overstuur was vanwege problemen met de human resource afdeling op zijn werk. Volgens de politie had de medewerker “duidelijke plannen, intentie en de middelen om een ​​daad van geweld uit te voeren die zouden kunnen leiden tot een massaschietpartij.”

Preventie







Na de aanslagen in El Paso en Dayton waarbij in totaal 31 mensen om het leven kwamen, zet de FBI sterker in op preventie van schietpartijen. Zo moeten agenten dreigementen steeds serieus nemen en ook wordt aan burgers gevraagd om dreigementen en verdachte gedrag te melden.

Volgens de FBI zijn daardoor al meerdere aanslagen voorkomen. Sommige daarvan zouden zijn gericht op minderheidsgroeperingen. De autoriteiten arresteerden sinds de aanslagen in El Paso en Dayton al 27 verdachten, die dreigden met het plegen van massamoorden.

Bron: Metro Nederland