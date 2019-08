BIZAR. Mysterieuze ballon van horrorclown Pennywise jaagt agenten stuipen op het lijf

“We all float down here. You’ll float, too.” Wie bekend is met ‘It’, het horrorverhaal van Stephen King en de gelijknamige films, weet dat dit de lijfspreuk is van Pennywise, een boosaardige clown die in de fictiewereld vaak gespot wordt met ballonnen in de hand en kinderen terroriseert. Dit spookte door het hoofd van Renee Jensen, toen ze vorig weekend een Pennywise-ballon in haar tuin zag landen.

Jensen was vorige week zaterdag van de zonnestralen aan het genieten in haar tuin in Harrington Park, in de Amerikaanse deelstaat New Jersey, toen ze plots iets spotte nabij de zijpoort. Het voorwerp hing in de lucht en landde pal in haar tuin. Toen ze dichter kwam om een kijkje te nemen, deinsde ze terug.







Het was Pennywise, de horrorclown uit de boeken van bestsellerauteur Stephen King. Hoewel een cartooneske versie was de figuur desalniettemin angstaanjagend. Zijn mond zat onder het valse bloed en op zijn voorhoofd stonden een paar mysterieuze opschriften gekrabbeld. “Het leek op een soort occulte satanische schrijfsels”, vertelt de vrouw aan NJ Advance Media.

Rode ballonnen

Jensen had het boek van King gelezen en moest onmiddellijk aan de bekende zin van Pennywise denken: “We all float down here. You’ll float, too.” of “Alles hier beneden zweeft. Jij zult ook zweven.” Ook het bekende beeld van de clown met de rode ballonnen in de hand zoefde door haar hoofd. In de trailer van ‘It Chapter Two‘, de sequel op de horrorfilm uit 2017, is te zien hoe Pennywise in de lucht zweeft door zich vast te klampen aan rode ballonnen. Jensen had die trailer gezien.

De 42-jarige vrouw bleef echter nuchter: ze vroeg zich af of de ballon diende als promostunt, of of het werk was van een flauwe grappenmaker. Dat ze redelijk afgelegen langs een landweggetje woont, droeg bij tot het mysterie. “Als je ziet hoeveel bomen ons huis omringen, is het wel heel bizar dat de ballon geen enkele boom geraakt heeft”, zegt ze. “Het slaat nergens op. Het landde perfect nabij onze poort.”

Vervloekt

Jensen besloot om de landing van de clown te delen op Facebook. Ze overwoog om de politie te bellen, maar volgens haar vriend zou ze niet serieus genomen worden. Reacties op sociale media trokken haar uiteindelijk over de streep. Twee agenten van het lokale politiekorps kwamen langs. “Ze wilden de ballon met geen vinger aanraken”, vertelt Jensen. “Ze waren doodsbang. Het was zo grappig.”

De agenten raadden de vrouw aan om het ding te vernietigen, wat ze ook deed. Ze verbrandde de ballon met behulp van enkele kranten. Diezelfde nacht sliep ze met een mes en deed ze haar slaapkamerdeur op slot, want ze was er toch niet gerust in. “Ik vroeg me af of ik vervloekt werd”, klinkt het. “Ik ben blij dat mijn kinderen niet thuis waren.”