Anuna De Wever: “Spijbelen doen we vanaf nu waarschijnlijk elk maand”

Drie maanden is ze weg naar de klimaattop in Chili. Het duurt zo lang, want ze gaat met de zeilboot, een reis van vijf weken op zee. De actie heeft de titel ‘Sail to the Cop’. Een dertigtal Europese jongeren, waaronder een Youth For Climate-delegatie met Adelaïde Charlier en Anuna’s zus Josefien Hoerée, zullen meereizen. Hoe ze terugkeert, weet ze nog niet. “Het wordt de klimaatvriendelijkste optie en dat zal waarschijnlijk niet met een vliegtuig zijn. En de uitstoot die we creëren met de zeilboot, gaan we compenseren in het Amazonewoud.”

Want de beelden van de bosbranden in het Amazonegebied choqueerden haar. “We waren helemaal in paniek toen we het nieuws hoorden. Het is wel heel belangrijk dat president Macron het een ’internationale crisis’ heeft genoemd. Het Amazonewoud is iets waar de hele wereld over zou moeten kunnen beslissen. Die branden beïnvloeden niet alleen het land Brazilië, maar de hele wereld.”