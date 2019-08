Voormalige woordvoerster van Witte Huis wordt politiek commentator bij Fox News

Sarah Sanders, voormalig woordvoerster van het Witte Huis, zal vanaf september te zien zijn op Fox News, de favoriete zender van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze zal er ingezet worden voor “politieke commentaar en analyse”. Dat heeft het televisienetwerk bekendgemaakt. “Ik ben meer dan trots om me aan te sluiten bij het ongelooflijke team van sprekers op Fox News”, zei Sarah Sanders. De voormalige woordvoerster zal haar debuut maken op 6 september in “Fox and Friends”, een ochtendshow die de Amerikaanse president steevast bekijkt, zoals blijkt uit zijn talloze tweets. Trump had in juni aangekondigd dat Sanders zou stoppen met haar functie als woordvoerster van het Witte Huis.

Het Witte Huis van Trump en Fox News wisselen wel vaker medewerkers uit. Zo maakte ook voormalig communicatiedirecteur van Trump, Hope Hicks, de overstap naar Fox News in 2019 en is een andere voormalige communicatiedirecteur van Trump, Bill Shine, hoofd van het televisienetwerk geweest.







Bron: Belga