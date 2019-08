Vijf Belgen zwaar verbrand bij ontploffing motorboot in Spanje

Vijf Belgische toeristen zijn vorige week zwaar verbrand geraakt toen ze op vakantie in het Spaanse Benicarló, halverwege Barcelona en Valencia, wilden varen met hun pas gekochte plezierboot. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure vandaag. “Eén knal en enkele seconden later stond de hele boot in lichterlaaie”, zeggen getuigen in Het Laatste Nieuws. Samen met de vijf Belgen was ook een Fransman aan boord. De landgenoten, allemaal uit het Waals-Brabantse Tubeke, liepen tweede- en derdegraadsbrandwonden op. Een van hen, een man van in de veertig, raakte voor meer dan 70 pct verbrand. Zijn vrouw werd voor meer dan 60 pct verbrand. Beiden zijn gisteravond gerepatrieerd naar België. Het echtpaar zal eerstdaags geopereerd worden in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek.

Het vuur ontstond vermoedelijk nadat de brandstoftank van de boot ontploft was door een lek in een leiding.







Getuigen zagen door de vlammen heen vier mensen in zee springen, twee andere opvarenden waren door de explosie al overbood geslagen.

Vandaag worden nog twee personen gerepatrieerd, morgen volgt het minst verbrande slachtoffer.

bron: Belga