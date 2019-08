Ruben Bemelmans (ATP-181) werd donderdag uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het US Open. De 31-jarige Limburger moest in Flushing Meadows, New York, met 6-4 en 6-3 de duimen leggen voor de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP-143). .

bron: Belga