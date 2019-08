PS zou Onkelinx als Eurocomissaris wel zien zitten

MR-vicepremier Didier Reynders is niet de enige Franstalige politicus die kans maakt om de nieuwe Belgische Eurocommissaris te worden, luidt het in PS-kringen. De Franstalige socialisten zouden wel eens hun voormalige vicepremier Laurette Onkelinx kunnen voordragen. Zoals elke lidstaat moet ons land een Europees commissaris voordragen. In België is het de gewoonte om de aanduiding van die Eurocommissaris bij de regeringsvorming te regelen. Maar nu lijkt dat quasi onmogelijk: de eigenlijke formatie is nog niet eens uit de startblokken geschoten.

De zaak ligt bovendien gevoelig, omdat de partijen van de regering in lopende zaken in het parlement nauwelijks nog over 38 van de 150 zetels beschikken. Toch moet de voordracht vrij snel gebeuren, want in september moeten alle kandidaat-commissarissen een stevige hoorzitting in het Europees Parlement doorstaan.







De meest genoemde naam de jongste dagen is die van MR-vicepremier Didier Reynders. Na twee Nederlandstalige Eurocommissarissen zou het nu de beurt zijn aan een Franstalige, valt daarbij te horen. De PS, die aanvankelijk niet warm liep om zelf iemand naar voor te schuiven, laat nu verstaan dat Reynders niet de enige is die in aanmerking komt. Premier Charles Michel – een partijgenoot van Reynders – wordt al de Europese Raadsvoorzitter en twee Franstalige liberalen in Europese topfuncties is niet representatief voor ons land, zei PS-Europarlementslid Marie Arena.

De PS zou ook een eigen kandidaat kunnen voordragen. Volgens Le Soir wordt daarbij aan Laurette Onkelinx gedacht. De voormalige vicepremier kondigde bijna twee jaar geleden aan dat ze dit najaar de nationale politiek zou verlaten. Ze nam niet meer deel aan de verkiezingen, maar onderhandelde wel nog mee over de nieuwe Brusselse regering.

Marie Arena suggereerde dat huidig Eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) langer op post zou kunnen blijven, tot een nieuwe regering een nieuwe Eurocommissaris voordraagt.

bron: Belga