Merkel verduidelijkt: “Johnson geen deadline van 30 dagen gegeven”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel leek de Britse premier Boris Johnson eerder deze week een deadline van 30 dagen te geven om met een alternatief voor de Ierse backstop op de proppen te komen, maar dat was niet letterlijk bedoeld, verduidelijkt ze nu. “Het gaat niet om 30 dagen. Het gaat erom dat we op korte termijn een oplossing moeten vinden, omdat Groot-Brittannië de EU op 31 oktober wil verlaten.”

De Britse premier Boris Johnson was in Berlijn voor een diner met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Tijdens een persconferentie voor dat diner verduidelijkte Merkel het Duitse – en tegelijk ook Europese – standpunt over de brexit: als de Britten de Ierse backstop – een element in het echtscheidingsakkoord om nieuwe grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden, door het Verenigd Koninkrijk in een douane-unie met de EU te houden – niet willen, dan moeten ze zelf met een alternatief komen. Ze zei erbij dat dat binnen de 30 dagen zou moeten lukken.

Johnson zag dat meteen als een opening om het echtscheidingsakkoord open te breken en vertelde de aanwezige media dat hij “bemoedigd” was door de flexibiliteit die Merkel aan de dag legde. Maar Merkel heeft de Britten geen deadline willen geven, verduidelijkt ze donderdag vanuit Den Haag. “Ik heb gezegd dat wat men in drie of twee jaar kan bereiken, ook in 30 dagen kan. Beter gezegd: men moet zeggen dat het ook tegen 31 oktober kan. Het gaat niet om 30 dagen. De 30 dagen waren bedoeld als een voorbeeld om te benadrukken dat we op korte termijn een oplossing moeten vinden, omdat Groot-Brittannië heeft gezegd dat het de EU op 31 oktober wil verlaten”.







Met andere woorden: de Britten hebben nog tot 31 oktober de tijd om zelf met een werkbare en even waterdichte oplossing voor het Ierse grensprobleem op de proppen te komen. Dat is ook wat de Franse president Emmanuel Macron Johnson donderdag/vandaag vertelde, al zei hij er wel bij dat “niemand nog tot 31 oktober zal wachten op een definitieve oplossing”.

De Franse president benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk is. “Als er niets werkbaar wordt voorgesteld, betekent dit dat er een dieper, politieker, Brits probleem speelt”. Het is dan “aan de eerste minister om een beslissing te nemen”, schoof Macron de verantwoordelijkheid van zich af. De Franse president staat te boek als de Europese leider met het minste geduld met de Britten, al was de sfeer tijdens de ontmoeting met Johnson – ook niet bepaald een francofiel – donderdag wel opvallend gemoedelijk.

Johnson zelf bleef er de voorbije dagen bij dat de backstop voor zijn regering niet door de beugel kan. De Britse premier is ervan overtuigd dat er “voldoende alternatieven” zijn, al specifieerde hij totnogtoe niet hoe die er dan precies uitzien.

Bron: Belga