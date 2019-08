Callboy Rik Verheye werkt voor Woestijnvis aan West-Vlaamse reeks

Rik Verheye, bekend van Callboys, werkt samen met Jelle De Beule en Koen De Poorter (De Ideale Wereld en Neveneffecten) voor Woestijnvis aan een nieuwe fictiereeks die zich in West-Vlaanderen zal afspelen. Dat zegt Verheye aan Krant van West-Vlaanderen.

De eerste versie van het scenario is klaar. “Jan Eelen en Jonas Geirnaert onderwerpen het ook nog eens aan hun expertise”, aldus Verheye. “De cast en crew liggen vast en als alles goed gaat, draaien we volgend voorjaar. Wie er allemaal in meedoet, ga ik nog niet verklappen, maar je mag wel al weten dat ik zelf een van de hoofdrollen voor mijn rekening neem.”







“En de reeks is in het West-Vlaams, jawel! Dat is echt de max. Het klopt ook geografisch helemaal met het verhaal. Ik hou enorm van dialect. Dat brengt een authenticiteit met zich mee, die zo’n verhaal alleen maar ten goede komt.” Waarover de reeks zal gaan en wanneer ze op het scherm komt, wordt later bekendgemaakt.

De neef van Jay Vleugels

Ondertussen kijkt Vlaanderen halsreikend uit naar het tweede seizoen van ‘Callboys’, dat op donderdag 5 september van start gaat. Daarin speelt Verheye Jeremy Vleugels, de neef van escorte Jay Vleugels die op het einde van het vorige seizoen om het leven kwam. Als we de trailer mogen geloven, staat de hitsige bende weer heel wat spektakel te wachten. Bekijk hieronder de eerste beelden.