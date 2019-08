Revaliderende Wout van Aert hoopt deze winter “aantal crossen te rijden”

Wout van Aert timmert hard aan de weg terug na zijn zware valpartij in de Tour. In een videoboodschap die vandaag werd verspreid door zijn ploeg Jumbo-Visma, geeft de 24-jarige renner een update bij zijn revalidatie. “Het gaat wel goed. Sinds enkele weken ben ik opnieuw aan het stappen. Ik hoop dat ik snel mijn krukken zal kunnen achterlaten”, zegt Van Aert, die toegeeft de fiets te missen. “Na de Tour had ik wat vakantie gepland. Aanvankelijk kon ik ook bijna niets, maar nu begint de verveling wel te komen. Als vrienden gaan fietsen, ben ik wel jaloers.”

Van Aert kwam op vrijdag 19 juli zwaar ten val tijdens de individuele tijdrit van de Tour in Pau. Hij liep daarbij een diepe vleeswonde in het rechterbovenbeen op. Hij werd in het ziekenhuis in het Franse Pau een eerste keer geopereerd. Een week later ging hij in het AZ Herentals een tweede keer onder het mes. Eind juli mocht hij het ziekenhuis verlaten.







Van Aert moet zich voorlopig beperken tot staptrainingen en lichte oefeningen in het zwembad. “De eerste zes weken moet ik het rustig aan doen om het weefsel de kans te geven helemaal te herstellen. Daarna mag de belasting worden opgevoerd en hoop ik mijn conditie weer op te bouwen want die zit nu ver onder nul”, zegt hij.

Volgens de artsen zal Van Aert weer helemaal de oude worden. Maar het is voorlopig nog onduidelijk wanneer de renner opnieuw in competitie kan komen. “Ik hoop deze winter nog een aantal crossen te rijden, al is het maar als voorbereiding op het voorjaar. Maar crossen vraagt een grote belasting van mijn heup en alle spieren errond die geraakt zijn. Dat maakt het moeilijker. Mijn doel is in het voorjaar weer mijn oude niveau te halen en liefst nog een beetje beter.”

Van Aert werd dit voorjaar onder meer tweede in de E3, derde in Strade Bianche en zesde in Milaan-Sanremo. Daarna won hij een rit in de Dauphiné (plus de groene puntentrui), pakte de Belgische tijdrittitel en brons in de wegrit én sprintte naar winst in de Touretappe naar Albi.

Bron: Belga