Parket ontkent aantijgingen Vlaams Belang over positieve ademtest Van Quickenborne

Burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne heeft geen positieve ademtest afgelegd. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen afdeling Kortrijk. Op 21 augustus diende Van Quickenborne klacht in tegen onbekenden wegens laster en eerroof nadat Vlaams Belang Kortrijk op sociale media had beweerd dat de burgemeester een positieve ademtest zou afgelegd hebben na een match van KV Kortrijk tegen Anderlecht op zaterdagavond. Het parket opende een onderzoek naar aanleiding van de klacht en kon bevestigen dat er binnen het parket geen informatie bekend is over een alcoholcontrole bij de burgemeester. Kort na de berichten van Vlaams Belang Kortrijk, ontkende politiezone VLAS al formeel dat Vincent Van Quickenborne een positieve ademtest had afgelegd. Ook de burgemeester zelf ontkende de feiten op sociale media en nam advocaat Jan Leysen onder de arm om vervolgens klacht in te dienen.

Vlaams Belang Kortrijk bleef intussen op hun sociale media beweren dat de burgemeester wel degelijk een positieve ademtest heeft afgelegd.







bron: Belga