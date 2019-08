EK hockey (v) – Geen halve finale voor Red Panthers

De Red Panthers (FIH-9) zijn er woensdag in Antwerpen niet in geslaagd zich voor de halve finales van het Europees kampioenschap vrouwenhockey te plaatsen. In hun laatste groepswedstrijd moesten ze met 1-0 de duimen leggen voor Spanje (FIH-7). Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord. Carlota Petchame bezorgde haar land in de 34e minuut de kwalificatie en de groepswinst. Nederland (FIH-1), dat eerder op de dag Rusland (FIH-23) met 14-0 inblikte, mag als tweede in de groep door. De Belgen zijn na een zege, een gelijkspel en een nederlaag derde.

In de halve finales neemt Spanje het tegen Duitsland (FIH-5) op en ontmoet Nederland Engeland (FIH-4).

bron: Belga