Prins Andrew raakt meer en meer verstrikt in pedofilieweb rond Jeffrey Epstein

De Britse prins Andrew lijkt niet te ontsnappen uit het schandaal rond de New Yorkse pedofiele zakenman Jeffrey Epstein. Uit nieuwe onthullingen van Daily Mail blijkt dat Andrew Epstein en een jeugdige vriendin zou hebben uitgenodigd te hebben op het Schotse kasteel Balmoral terwijl zijn moeder Elizabeth aanwezig was.

Jeffrey Epstein bezocht kasteel Balmoral in de zomer van 1999, zo blijkt uit onthullingen van The Daily Mail. De krant citeert een toenmalige vriendin van Epstein die vermoedt dat ze mee was genomen om ’zijn vrienden’ van seksuele gunsten te voorzien. Ze wist dit te voorkomen door vroeg naar bed te gaan.







Eerder was al duidelijk geworden dat Epstein – die anderhalve week geleden zelfmoord zou hebben gepleegd terwijl hij in gevangenis zat in afwachting voor een nieuw proces wegens pedofilie – Andrew ontmoet had in 2010. Er zijn immers beelden opgedoken van het moment waarop hij aan de villa van Epstein afscheid neemt van een jong meisje.

Het filmpje werd in de zomer van 2010 gemaakt, twee jaar nadat de Amerikaanse investeerder al eens tot anderhalf jaar cel veroordeeld was wegens betaalde seks met een 16-jarige. Met tientallen andere meisjes trof hij toen een minnelijke schikking. Voor prins Andrew was dat dus geen reden om zijn vriendschap met Epstein te verbreken.

De Australische Virginia Roberts heeft nu ook beweerd dat ze 17-jarige onder druk gezet was om seks te hebben met de hertog. Dat is volgens haar “drie of vier keer gebeurd, inclusief een orgie”. Dat laatste zou hebben plaatsgevonden op Epsteins sekseiland in de Caraïben. Buckingham Palace blijft echter in alle toonaarden ontkennen.

“Volstrekt ondenkbaar”

Andrew trachtte de druk afgelopen weekeinde te verlichten door zich eindelijk uit te spreken over de nieuwe aantijgingen tegen Epstein. Hij zei het gedrag van de Amerikaan te verafschuwen. Het was “volstrekt ondenkbaar” dat hij op enige manier deel zou hebben genomen aan de perverse activiteiten. De prins moest in 2011 al afstand doen van zijn functie als handelsvertegenwoordiger vanwege zijn vriendschap met de veroordeelde pedofiel.

Britse tabloids stellen echter dat het ondenkbaar is dat Andrew geen weet zou hebben gehad van het gedrag van Epstein. Die wordt ervan beschuldigd regelmatig seksuele massages te hebben ontvangen van minderjarige meisjes. Sommigen waren naar verluidt 14 jaar oud. Ook gebruikte hij zijn ’entourage’ om seksuele diensten te verlenen aan zijn vriendenkring die bestond uit leden van koningshuizen, invloedrijke politici en topmannen van internationale ondernemingen.

De onthullingen rond Epstein zorgen ervoor dat de minder rooskleurige escapades uit het verleden van Andrew weer worden opgerakeld. Als jonge prins stond hij bekend als ’Randy Andy’ (hitsige Andy). Dat was vooral het gevolg van zijn playboyleefstijl.