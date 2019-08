Charleroi overweegt beroep tegen uitstel van thuismatch tegen Club Brugge

Sporting Charleroi is het niet helemaal eens met de manier waarop de Pro league besliste om de competitiewedstrijd Charleroi-Club Brugge van komend weekend te verplaatsen. De Zebra’s overwegen om beroep aan te tekenen tegen dat uitstel, zo bevestigde algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx vandaag. Om AA Gent, Antwerp en Club Brugge volgende week voor de terugwedstrijden van hun Europese play-offs extra rust te gunnen, besliste kalendermanager Nils Van Branteghem na overleg met de rechtenhouders, de lokale politiekorpsen en de betrokken clubs zelf om hun matchen op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League te verzetten.

Het toeval wil dat AA Gent en Antwerp elkaar komend weekend bekampen, dus geen van beide clubs had bezwaar tegen een uitstel en ze dienden dan ook gezamenlijk een verzoek in bij de kalendermanager. Club Brugge rook zijn kans en sprong mee op de kar, maar tegenstander Charleroi had niets te winnen bij een uitstel en gaf zijn fiat niet. Toch werd ook Charleroi-Club Brugge van komende zaterdag verplaatst naar een nog te bepalen datum.







“Deze eenzijdige beslissing van de Pro League schaadt onze club op verschillende manieren. Het zou eerlijker zijn mocht er een discussie plaatsvinden tussen de betrokken partijen”, reageerde Mehdi Bayat, die zowel voorzitter van Charleroi als van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is. Omwille van die dubbele pet laat hij de finale beslissing over aan Pierre-Yves Hendrickx en coach Karim Belhocine.

In een reactie aan Belga bevestigt Hendrickx dat er wordt nagedacht over een beroep tegen de beslissing van de kalendermanager. “De manier waarop deze beslissing tot stand is gekomen, lijkt op vriendjespolitiek en is een gebrek aan professionaliteit. Charleroi is slachtoffer, want er werd niet naar onze grieven geluisterd. Het kan ook een gevaarlijk precedent creëren. De uitzondering dreigt de regel te worden en daar maakt Club Brugge nu meteen dankbaar gebruik van. Door de onduidelijkheid rond het reglement ontstaat er een negatief klimaat tussen clubs, Pro League en de voetbalbond”, aldus Hendrickx, die evenwel stelt dat er nog geen finale beslissing is genomen. De Carolo’s vrezen voor een soort competitievervalsing, omdat getransfereerde spelers niet meer inzetbaar zijn. Ook de inkomsten en de sportieve planning worden door een uitstel in de war gestuwd.

Sporting Charleroi heeft zeven dagen de tijd om beroep aan te tekenen. Dat wordt behandeld door de Geschillencommissie Hoger Beroep.

bron: Belga