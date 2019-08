VIDEO. ‘Family Guy’-producer maakt Instagram-parodie over Britse royals

‘Family Guy’-producer Gary Janetti heeft op Instagram een parodie gemaakt op de intro van de satirische HBO-serie ‘Succession’. In zijn Instagram-video steekt hij de draak met de Britse koninklijke familie.

‘Succession’ is nog niet (officieel) te zien in Europa, maar kent al enige populariteit in de Verenigde Staten. De serie draait rond de lotgevallen van een familie die eigenaar is van het wereldwijde mediaconglomeraat Waystar Royco. De kinderen van patriarch Logan Roy strijden elk om de macht binnen het bedrijf. De serie ging in juni vorig jaar in première op de Amerikaanse betaalzender HBO en werd onder meer bekroond met een BAFTA in de categorie Beste internationale televisieserie.

Koninklijke parodie







In de parodie op Instagram heeft Janetti de soundtrack van ‘Succession’ gemengd met luchtbeelden van Londen en beelden van de Britse koninklijke familie. Het is niet de eerste keer dat de ‘Family Guy’-producer de Britse royals op de hak neemt. Vorig jaar maakte hij een virale meme over prins George, waarin hij de derde opvolger van de Britse troon autoritaire trekjes toedicht.

“De video’s die ik op mijn Instagram-pagina plaats, kan je beschouwen als een soort van televisieserie”, vertelt Janetti aan The Hollywood Reporter. “Er zit een verhaallijn in de filmpjes en er zijn ook video’s die op zichzelf staan. Ik speel graag met dit medium.”

Je kan de video hieronder bekijken: