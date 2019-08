Ook vrouwen kunnen geen twee dingen tegelijk doen

We krijgen het van kinds af aan te horen: vrouwen zijn betere multitaskers dan mannen. Voor de mannelijke bevolking is het een handig excuus om nooit twee dingen tegelijk te moeten doen. Vrouwen voelen zich dan weer verplicht om altijd meerdere zaken om handen te hebben. Maar schuilt er wel waarheid in het cliché?

Sommige clichés krijg je zo vaak te horen dat je uiteindelijk niet anders kan dan erin geloven. En zonder degelijk wetenschappelijk onderzoek kan je ook niet aantonen dat ze niet kloppen. Vanaf nu kan je in elk geval bewijzen dat je als vrouw écht niet meer dingen tegelijk kan dan een man.

Excuses







Het onderzoek werd gepubliceerd in PLOS One en toont aan dat noch vrouwen, noch mannen goed zijn in multitasken. Om tot die conclusie te komen, lieten de wetenschappers 48 mannen en 48 vrouwen een test uitvoeren. Op een scherm kregen ze letters en cijfers te zien. Ze moesten de medeklinkers van de klinkers en de even van de oneven cijfers onderscheiden. Als ze cijfers en letters tegelijk moesten behandelen, waren hun resultaten heel wat slechter dan wanneer ze beide categorieën afzonderlijk mochten doen. Er was geen enkel verschil tussen mannen en vrouwen.

Het onderzoek bevestigt zo eerdere studies, onder andere uit Noorwegen en Duitsland. De wetenschappers vermoeden dat de mythe heel wat neveneffecten in stand houdt. Zo kan het een excuus zijn om vrouwen meer te laten doen in het huishouden. Dat is gezien de resultaten niet alleen oneerlijk, maar kan ook een grote druk en vermoeidheid met zich meebrengen. Als je al je taken een per een uitvoert, zijn de resultaten ongetwijfeld beter en voel je je een stuk serener. Als manlief dus nog eens zegt dat hij “nu eenmaal niet zo goed kan multitasken als jij”, weet je wat je moet zeggen.