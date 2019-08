Brandweerwagen vat zelf vuur

Een brandweerwagen heeft als functie het vuur te blussen, maar in Nederland gebeurde het omgekeerde. Toen de brandweerlui op weg waren naar een oproep, vatte hun wagen zelf vuur op de autosnelweg.

De wagen was onderweg naar een melding in het Nederlandse plaatsje Den Helder om te helpen bij een situatie met een verward persoon. Maar toen de auto op de snelweg reed, vloog hij plots in brand.

Iedereen ongedeerd







De auto is flink beschadigd, dus het is maar de vraag of de precieze oorzaak ooit nog aan het licht zal komen. Gelukkig liep het incident voor de brandweerlieden goed af: het voertuig werd meteen op de pechstrook gezet en alle inzittenden bleven ongedeerd, meldt NH Nieuws.

De brandweerlieden die in de uitgebrande wagen zaten, zijn overgestapt op een ander voertuig en doorgereden naar hun oproep. En de brand? Die is geblust door andere brandweerlui.