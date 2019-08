Bekend plussize model deelt gewaagde zwangerschapsfoto

Topmodel Ashley Graham heeft op Instagram een foto gedeeld van haar veranderende lichaam door de zwangerschap. Heel wat mensen prijzen haar voor haar moedige actie.

Ashley Graham (31) staat erom bekend om body positivity te promoten. Het Amerikaanse plussize model is zwanger van haar eerste kindje en durft ook nu weer haar veranderende lichaam te tonen aan de wereld.







Op Instagram deelde ze een foto van haar naakte zelve. Daarop zijn haar zwangerschapsstriemen duidelijk te zien. “Mijn lichaam is nog steeds hetzelfde, alleen een klein beetje anders”, beschrijft ze het kiekje.

Inspirerend

Haar mooie actie kon op heel wat positieve reacties rekenen, zowel van vrouwen als mannen. “Ik vind dit prachtig. We zijn allemaal mooi en uniek. Welke maat ook, we zijn allemaal menselijk. Het is mooi om te zien hoe je jezelf accepteert. Je inspireert me om van mijn lichaam, dat drie zwangerschappen heeft meegemaakt, te houden”, reageert een vrouw.

“Ik ben een man en ik vind dit mooi om te zien. Ik herinner me hoe mijn moeder me als kind haar zwangere buik liet zien. Ze legde uit wat die zwangerschapsstriemen waren en ik voelde met haar mee. Mijn vrouw is nu hoogzwanger en ik zie hoe mijn ongeboren zoon haar lichaam verandert. Respect voor alle vrouwen en wat ze voor ons doorstaan”, schrijft een man.