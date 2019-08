Osaka blijft nummer één van de wereld, Belgische vrouwen verliezen licht terrein

Naomi Osaka is vandaag op de nieuw verschenen WTA-ranking nog steeds de nummer één. De Japanse profiteerde van de uitschakeling van Ashleigh Barty in de halve finales van het WTA-toernooi in Cincinnati. Bij een finaleplaats was de Australische opnieuw over Osaka geklommen. De Japanse moest zelf opgeven in de kwartfinales in Cincinnati met een knieblessure. De top-4 bleef zo ongewijzigd, met na Osaka en Barty nog steeds de Tsjechische Karolina Pliskova en de Roemeense Simona Halep. De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5, +2) en de Amerikaanse Madison Keys (WTA 10, +8), eindwinnares in Cincinnati, waren de opvallende stijgers bovenaan. De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 7) moest twee plaatsen prijsgeven.

Aan Belgische zijde maakten de toppers licht verlies. Elise Mertens (WTA 26), Alison Van Uytvanck (WTA 66), Ysaline Bonaventure (WTA 114) en Yanina Wickmayer (WTA 162) zakten elk drie plaatsjes. Kirsten Flipkens (WTA 109) moest twee plekjes prijsgeven en Greet Minnen bleef onveranderd op de 120e stek.







bron: Belga