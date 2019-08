Herstellingswerken Notre-Dame hervat na bezorgdheden om kans op loodvergiftiging

Vandaag is opnieuw begonnen met de heropbouw van de Notre-Dame in Parijs, nadat die drie weken was stilgelegd omdat er een risico was voor loodvergiftiging. Volgens de lokale autoriteiten zijn er nieuwe veiligheidsmaatregelen overeengekomen, die de gezondheid van de bouwvakkers moeten beschermen. Vanaf nu zullen er strikte regels gelden voor het betreden en verlaten van de werf, en moet de werkkledij elke dag gereinigd worden.

De heropbouw werd in juli stilgelegd omdat er bezorgdheden bestonden over de hoeveelheid looddeeltjes in de lucht. Door de enorme brand die het dak van de historische kerk in april vernielde, smolten verschillende loden onderdelen.







Vakbonden beschuldigden de stad ervan om de risico’s op een loodvergiftiging te minimaliseren. Zulke vergiftiging kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals nierschade en schade aan het centrale zenuwsysteem, en voor zwangere vrouwen een verhoogd risico op een miskraam of vroeggeboorte.

bron: Belga