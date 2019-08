EK hockey (v) – Red Panthers zijn maat te groot voor Rusland

De Belgische hockeyvrouwen hebben maandag op het EK in eigen land hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Op het Wilrijkse Plein in Antwerpen haalden de Red Panthers (FIH 9) het met 4-1 van Rusland (FIH 23). Louise Versavel opende na 7 minuten de score. Anne-Sophie Weyns en Stéphanie Vanden Borre, na een strafcorner, maakten er nog voor het einde van het eerste kwart 3-0 van. Bogdana Sadovaia zette Rusland zes minuten voor het einde van het tweede kwart op het scorebord. Zo was de ruststand 3-1 in het voordeel van de Panthers.

In het derde kwart trilden de netten niet. Dat gebeurde wel opnieuw in het laatste kwartier. Al na twee minuten tikte Louise Versavel de 4-1, haar tweede van de avond, binnen. Het bleek meteen de eindstand.

De ploeg van bondscoach Niels Thijssen begon het toernooi zaterdag met een knap 1-1 gelijkspel tegen topfavoriet en titelhouder Nederland (FIH 1). Oranje bleef maandag ook in zijn tweede wedstrijd tegen Spanje (FIH 7) op 1-1 steken. De Spanjaarden hadden zaterdag met 1-0 van Rusland gewonnen.

In de stand leidt België met 4 punten, evenveel als Spanje maar de Panthers hebben een beter doelpuntensaldo (+3 tegen +1). Nederland is voorlopig derde met 2 punten, Rusland heeft nog geen enkel punt.

Woensdag volgt de derde en laatste speeldag in groep A. De affiches zijn dan Nederland-Rusland (18u) en België-Spanje (20u30). De top twee stoot door naar de halve finales. België heeft, bij winst van Nederland, genoeg aan een gelijkspel tegen Spanje om de laatste vier te halen.

bron: Belga