Affaire-Epstein – Hoofd van Amerikaans gevangeniswezen overgeplaatst

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft maandag een herschikking aangekondigd van de top van het Federal Bureau of Prisons, in de nasleep van de zaak-Epstein. Niet Hugh Hurwitz maar Kathleen Hawk Sawyer zal de wetshandhavingsinstantie voortaan leiden. Barr zei in zijn aankondiging niets over Jeffrey Epstein, de miljardair die beschuldigd werd van kindermisbruik en eerder deze maand zelfmoord pleegde in de gevangenis van Manhattan. Maar daarvoor had hij wel al aangeklaagd dat er “ernstige onregelmatigheden” zouden hebben plaatsgevonden in de gevangenis. Hurwitz krijgt nu een andere rol binnen het agentschap.

Eerder kondigde het ministerie al aan dat de directeur van de gevangenis in Manhattan tijdelijk wordt overgeplaatst, zo lang het onderzoek van de FBI en de inspecteur-generaal loopt. De twee bewakers die op de nacht waarin Epstein zichzelf van het leven beroofde hem in de gaten moesten houden, werden voorlopig geschorst.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.







bron: Belga