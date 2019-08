Nieuwste Tarantino-film scoort goed in internationale filmzalen

‘Once Upon a Time… in Hollywood’ is nog maar pas verschenen in de internationale filmzalen maar heeft wereldwijd al 180,2 miljoen dollar (162,3 miljoen euro) opgebracht. Het lijkt erop dat de nieuwste Tarantino-prent het even goed kan doen als ‘Django Unchained’, de grootste topper van de 56-jarige regisseur tot nu toe.

Analisten voorspellen dat ‘Once Upon a Time… in Hollywood’ uiteindelijk wereldwijd tussen 375 en 400 miljoen dollar (338 tot 360 miljoen euro) zal opbrengen. Dat is net iets minder dan ‘Django Unchained’, dat 425 miljoen dollar opbracht (383 miljoen euro), of ‘Inglourious Basterds’, met 316,9 miljoen dollar (285 miljoen euro).







Ook filmverdeler Sony schat de succeskansen groot in. Volgens cijfers van het bedrijf doet ‘Once Upon a Time… in Hollywood’ het internationaal al 30% beter in de eerste dagen dan ‘Django Unchained’. In het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Australië was de Tarantino-prent de best bekeken film van het afgelopen weekend.

Toegankelijk

“Dat ‘Once Upon a Time… in Hollywood’ het nu al zo goed doet, komt omdat de film erg toegankelijk is. Tarantino schotelt de kijker een cast voor met enkele grote Hollywood-sterren. Het helpt ook dat zijn film een aantal lovende recensies kreeg. Het verrast me niet dat deze film een mooi debuut maakt in de internationale filmzalen”, zegt Comscore-filmexpert Paul Dergarabedian in The Hollywood Reporter. “De kans bestaat dat ‘Once Upon a Time… in Hollywood’ zelfs de meest lucratieve Tarantino-prent ooit wordt.”

‘Once Upon a Time… in Hollywood’ speelt sinds 14 augustus in de Belgische filmzalen.