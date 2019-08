FESTIVAL. De Brusselse hemel klaart op tijdens Brussels Summer Festival

De 18de editie van het Brussels Summer Festival heeft er een punt achter gezet met de duivelse mixes van Los Frequencies, een dj die even Brussels is als het evenement zelf. Vijf dagen lang hebben niet minder dan 57.000 festivalgangers de hoofdstad doen zinderen, ook al was het weer soms grillig.

Het regende toen het festival vorige woensdag van start ging, maar dat weerhield Glauque, Son Lux en de sublieme Tove Lo er niet van om sterke concerten neer te zetten. Ook het onverschrokken publiek liet zich het weer niet aan het hart komen. Het daagde massaal op en werd als afsluiter van de avond getrakteerd op een lekker lesje Frans entertainment. De pompend ritmische show die Christine & The Queens brachten, was een verbluffende demonstratie van hun talent.







Het BSF deed zijn imago ook dit jaar opnieuw alle eer aan en had enkele grote kleppers van de Franse rap op de affiche. Het extatische publiek droeg Columbine, S.Pri Noir en Gringe op handen en ging compleet uit de bol, eerst bij de humoristische show van Caballero & Jeanjass en daarna bij Booba. Die laatste smokkelde een welgemeende tackle in de richting van zijn rivaal Kaaris in zijn optreden en gaf voor een halfvol Paleizenplein het beste van zichzelf. Al even indrukwekkend was het integere, pakkende en romantische concert van Feu!Chatterton op de Kunstberg.

Giorgio Moroder doet de massa dansen

De vrijdagavond stond echter niet alleen in het teken van de rap, want Brussel kreeg toen ook de mythische Giorgio Moroder over de vloer. De Italiaanse meester is er intussen 79, maar daar viel niets van te merken. Hij reeg de hits aan elkaar, van ‘Love to Love You Baby’ over ‘Take My Breath Away’ tot ‘Last Dance’. En nu we het over dansbare artiesten hebben: Kyo deed een menigte die al zijn hits van buiten kende zowat letterlijk zweven.

Even voordien had Hyphen Hyphen een geëngageerde en kleurrijke show gebracht, met vaandeldragers van de LGBTQ-beweging op het podium. Op de Kunstberg deden de draaitafels van Todiefor, The Avener en The Magician de aanwezige menigte dansen.

Het einde van het feest

Op zondag kon het publiek zich opwarmen aan de vurige optredens van The Pirouettes en Blanche. De energieke shows van Mustii en Rudimental bleken het perfecte voorgerecht voor de Brusselse dj Lost Frequencies. De hoofdstad had zich op dat moment al volledig overgegeven aan de feestvreugde, en het concert groeide uit tot een climax die deze editie van het BSF in schoonheid afsloot.

De organisatoren hebben nu al de datum vastgelegd voor de 19de editie: van 19 tot 23 augustus is iedereen weer uitgenodigd. Vanaf juli kan je al genieten van het BSF OFF. Dat concept, dat gratis concerten aanbiedt in Brusselse cafés, keert ook volgend jaar terug. Laten we hopen dat de weergoden Brussel dan beter gezind zijn. Al deed hun grillige humeur deze keer geen spatje af van het plezier.

Sébastien Paulus