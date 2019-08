US Open – Coppejans treft Korda in eerste voorronde, Bemelmans speelt tegen Moriya

De Amerikaan Sebastian Korda (ATP 281) wordt de tegenstander van Kimmer Coppejans (ATP 138) in de eerste kwalificatieronde van de US Open. Hij speelde nog nooit tegen de 19-jarige zoon van Petr, ex-nummer twee van de wereld en winnaar van de Australian Open in 1998.

Ruben Bemelmans (ATP 186) neemt het voor het eerst in zijn carrière op tegen de Japanner Hiroki Moriya (ATP 214).

David Goffin (ATP 19) is als enige Belgische man al zeker van een plaats op de hoofdtabel in New York. De US Open begint op 26 augustus.

