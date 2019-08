EK hockey (m) – Red Lions grijpen ticket voor halve finales na felbevochten zege tegen Engeland

De Belgische nationale hockeymannen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het EK in eigen land gewonnen. De Red Lions (FIH 2) versloegen zondag Engeland (FIH 6) met 2-0. Door de zege is België al zeker van een plaats in de halve finales. De Lions klommen helemaal op het einde van het eerste kwart op voorsprong, toen Tom Boon (15.) een strafcorner in de rebound binnenkegelde. België slaagde er niet meteen in de kloof uit te diepen, en het bleef opletten voor de Engelse aanvallen. De Belgen konden wel rekenen op een ijzersterke Vanasch, die pal stond op elke poging. Engeland raakte op het einde van het derde kwart op strafcorner de lat, waarna België in het laatste kwart de match weer in handen nam. Alexander Hendrickx (49.) stelde met de 2-0, opnieuw op een strafcorner, de zege veilig.

De Belgen openden het toernooi vrijdag met een vlotte 5-0 zege tegen Spanje (FIH 9) en behouden dus na twee wedstrijden hun perfecte rapport van zes punten. België voert de groep aan en is zeker van een plaats in de have finales. Spanje, dat het eerder van Wales (FIH 25) haalde met 5-1, volgt als tweede met drie punten. Engeland en Wales (elk 1 punt) sluiten de rangen. Op de laatste speeldag, dinsdag, speelt België tegen Wales en treft Spanje Engeland.

De eerste twee van de groep stoten door naar de halve finales. De halve finales en finale staan op donderdag 22 en zaterdag 24 augustus op het programma. De Europese kampioen verovert een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

De wereldkampioenen van bondscoach Shane McLeod mikken in Antwerpen resoluut op de Europese titel. De Lions waren er in het recente verleden tweemaal kortbij. In 2013 verloren ze in Boom de finale van Duitsland, in 2017 was in Amsterdam gastland Nederland te sterk in de eindstrijd.

bron: Belga