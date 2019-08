16.000 bezoekers voor jubileumeditie van Jazz Middelheim

In Park Den Brandt zijn de voorbije vier dagen volgens de organisatie ruim 16.000 bezoekers langsgeweest tijdens Jazz Middelheim. Het festival vierde dit jaar zijn vijftigste verjaardag en deed dat passend met enkele klinkende namen als Enrico Rava, Pharoah Sanders, Charles Lloyd en Kenny Werner. Die laatste mag na een eigen set vrijdag het festival zondagavond ook afsluiten met een eerbetoon aan wijlen “festivalpeter” Toots Thielemans. Het regenweer speelde Jazz Middelheim deze week danig parten, met 4.000 bezoekers minder dan vorig jaar. De optredens zijn dan wel overdekt, een nat Park Den Brandt bleek voor velen geen gezellig vooruitzicht. Wie wel besliste om te komen, deed er echter vervolgens alles aan om de sfeer erin te krijgen. Zeker zaterdag, gecureerd door Lander Gyselinck en Fulco Ottervanger en afgesloten door hun collectief BeraadGeslagen en gasten als Zwangere Guy en Mauro, was op dat vlak een voltreffer. Ook artist in residence Ambrose Akinmusire werd fel gesmaakt.

“Terwijl er vorig jaar nog wat kritiek kwam op de eerste niet-zittende dag in de geschiedenis van het festival, merk je dat mensen dit jaar bewust kozen voor een bepaalde festivaldag”, zegt festivaldirecteur Bertrand Flamang zondagavond in een eerste reactie. “Ze gingen zittend luisteren naar Pharoah Sanders Quartet en Kenny Werner of de benen strekken op STUFF. en een leger nieuwe jazztalenten.”

Nadat zaterdag in het teken stond van jong talent, is zondag er een voor nostalgici. Het afsluitende duo Kenny Werner en Gregoire Maret geeft er immers samen met verschillende gasten een tribute aan Toots Thielemans, de man die jarenlang het festival mocht afsluiten. Eerder op de dag maakte tenorsaxofonist Joe Lovano het mooie weer, na een laatste sessie van Ambrose Akinmusire, ditmaal met een quintet van conservatoriumstudenten.

bron:Â Belga