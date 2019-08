139ste Brusselse Zuidfoor sluit met positieve balans

De 139ste editie van de Brusselse Zuidfoor sluit zondag met een positievere balans dan vorig jaar, aldus een schatting van Patrick de Corte, voorzitter van de vereniging van Brusselse professionele foorhouders. Vorig jaar werd de kermis door circa 1,5 miljoen personen bezocht. Voor deze editie zal de stad Brussel later cijfers bekendmaken, op basis van telefonie. Er gebeurde geen enkel noemenswaardig incident. De Zuidfoor tussen de Hallepoort en de Anderlechtpoort opende zaterdag 13 juli. “Voor ons was het een goede jaargang”, aldus Patrick de Corte. “Er was niet echt slecht weer. Gedurende de afgelopen vijf weken viel er niet veel regen. We schatten dat er iets meer bezoekers waren dan vorig jaar.”.

Topdagen blijven het eerste weekend, rond de nationale feestdag. Ook het slotweekend geeft een opleving. “Na de regen vanmorgen is het publiek deze namiddag toch opgedaagd. We zullen in schoonheid kunnen afsluiten”.

De foorhouders hopen volgend jaar op dezelfde laan tussen Hallepoort en Anderlechtpoort hun attracties te kunnen opbouwen. Die zone krijgt te maken met metrowerken tussen 2020 en 2023. De stad Brussel wil proberen de kermis in de wijk te behouden, aldus schepen van Economische Zaken Fabian Maingain.

bron:Â Belga