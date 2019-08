De Kliniek Sint-Jan heeft zaterdag omstreeks 19 uur een telefonische oproep gekregen van een persoon die met een aanslag dreigde tegen het ziekenhuis, in de Middaglijnstraat in Sint-Joost-ten-Node. Dat heeft een woordvoerder van de politiezone Brussel-Elsene bevestigd.

De controle van de lokalen is aan de gang door agenten van de politiezone Brussel-Elsene, in samenwerking met de politie Brussel-Noord en de kliniek.

bron:Â Belga