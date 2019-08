Belgen in het buitenland – Paul Put bijt na schorsing van zich af: “Ben zelf slachtoffer geworden van afpersing”

De Ethische Commissie van de Guinese voetbalbond (Guineefoot) heeft voormalig bondscoach Paul Put vrijdag veroordeeld voor corruptie. Put kreeg een levenslange schorsing opgelegd, met daarbovenop een boete van liefst 100.000 euro. Put bijt echter van zich af. “Ik ben zelf slachtoffer geworden van afpersing”, laat de Belg zaterdag via een communiqué weten. De Antwerpenaar was bondscoach van Guinee tussen maart 2018 en juli 2019. Na een tegenvallende Africa Cup, waarin Guinea er in de achtste finales uitging tegen latere eindwinnaar Algerije, werd Put ontslagen. Put zou zijn assistenten verplicht hebben een deel van hun wedstrijdpremie aan hem af te staan. Put zelf moest op zijn beurt dan weer tien procent van zijn salaris afstaan aan Amadou Diaby, de vicevoorzitter van Guineefoot.

Put verklaart nu dat hij onder druk gezet werd door Diaby. “Ik ben afgeperst door de eerste vicevoorzitter van de voetbalbond (Amadou Diaby, red). Hij deed me geloven dat alles met de goedkeuring van de bond was geregeld. Daarom stapte ik erin mee.”

Put ontkende eerder deze week in een persbericht nog alle beschuldigingen aan zijn adres. “Ik heb in mijn carrière nog nooit geld gepakt van een speler of staflid. Personen die het tegendeel beweren, moeten met bewijzen komen.”

bron: Belga