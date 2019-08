“Een appel per dag houdt de dokter weg” is meer dan een mythe

“An apple a day keeps the doctor away.” In de Engelstalige wereld is het spreekwoord zonder twijfel beroemder dan bij ons, maar de kans is groot dat ook jij weleens er weleens van hebt gehoord. En het advies vervolgens hebt weggelachen. Maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat dagelijks een appel eten wel degelijk invloed heeft op je gezondheid.

Uiteraard zijn groenten en fruit sowieso cruciaal om je lichaam in conditie te houden. Volgens algemeen advies zouden we dagelijks minimaal vijf stuks moeten verorberen, al houdt niet iedereen zich daaraan. Maar toch hebben appels nog een extra, niet te onderschatten voordeel: flavonoïden.







Het klinkt misschien als een of andere exotische term, maar flavonoïden zijn antioxidanten die terug te vinden zijn in appels en andere voedingsmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan druiven, sinaasappels en thee. Eerder was al geweten dat flavonoïden essentieel zijn voor de verwerking van vitamine C en het in stand houden van de capillairwanden. Maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat ze ook de kans op kanker en hartaandoeningen aanzienlijk beperken.

Roken en drinken

Wetenschappers van de Edith Cowan Universiteit baseerden zich voor hun bevindingen op een oudere studie. Tijdens het Danish Diet, Cancer and Health-onderzoek werden meer dan 50.000 mensen gedurende een periode van 23 gevolgd. Ze moesten tot in het detail bijhouden wat ze op een dag aten, zodat wetenschappers konden berekenen hoeveel flavonoïden ze consumeerden. De nieuwe resultaten werden gepubliceerd in Nature Communications en daaruit bleek dat zij die dagelijks 500 mg flavonoïden binnenkregen, 36% minder risico liepen om de komende 23 jaar te sterven. Een overlijden door hart- en vaatziekten kwam 38% minder vaak voor, het risico op kanker daalde met 36%. Vooral zij die rookten en twee alcoholische consumpties per dag genoten, hadden baat bij de antioxidanten. Normaal gezien vergroot roken en drinken de kans op ontstekingen in je lichaam en verhinderen ze een goede werking van de bloedvaten. Flavonoïden hebben net het tegenovergestelde effect, waardoor een deel van de gevolgen wordt teniet gedaan. Toch is het nog altijd beter om te stoppen met roken en geen of minder alcohol te drinken.