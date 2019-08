Opluchting bij Ashton Kutcher: “Hollywood Ripper” schuldig aan moord

Een man met als bijnaam ‘Hollywood Ripper’ is schuldig bevonden aan twee moorden. Een van de slachtoffers was een vriendin van acteur Ashton Kutcher, die dit voorjaar getuigde in de zaak.

Michael Gargiulo, een 43-jarige voormalige klusjesman en aspirant-acteur, werd beschuldigd van twee moorden: die op zijn buurvrouw Maria Bruno in 2005, en die op de modestudente Ashley Ellerin in 2001. De Amerikaanse media sprongen vooral op de zaak omdat televisieacteur Ashton Kutcher een getuige was in het onderzoek naar de moord op de 22-jarige Ellerin.







Ashley Ellerin zou op de avond die haar fataal werd een date hebben met Ashton. Hij kwam haar in februari van 2001 tegen elf uur ’s avonds ophalen om naar een afterparty van de Grammy’s te gaan. Toen hij aanbelde deed ze niet open. De acteur verklaarde door het raam te hebben gezien dat er een glas rode wijn was gevallen. Later bleek het te gaan om het bloed van Ashley, die de volgende ochtend door haar huisgenoot dood werd aangetroffen.

DNA

Gargiulo probeerde in 2008 ook zijn toenmalige buurvrouw te vermoorden met een mes, maar dat leidde tot een vechtpartij waarbij de man zijn DNA achterliet. Dat spoor leidde vervolgens naar de twee oude moordzaken. De man bleef ontkennen, maar werd desondanks schuldig bevonden aan de twee moorden. Los van deze twee moorden en de poging daartoe, wordt hij er ook van verdacht een 17-jarige meisje te hebben gedood in de staat Illinois.

Volgens zijn advocaten is Gargiulo geestesziek en dus ontoerekeningsvatbaar, daarover moet een rechter zich dinsdag uitspreken. Hij riskeert de doodstraf.