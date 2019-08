STVV leent Wataru Endo uit aan Stuttgart

Wataru Endo verlaat STVV en trekt op huurbasis naar VfB Stuttgart, dat uitkomt in de tweede Bundesliga. Het nieuws werd vandaag door beide ploegen bevestigd. De 26-jarige Endo werd vorige zomer door de Truienaars overgenomen van Urawa Reds. In 28 wedstrijden maakte hij twee goals en deelde twee assists uit. Dit seizoen startte de verdedigende middenvelder op de eerste speeldag in de basis tegen Moeskroen (0-1 verlies). Daarna viel hij in op Club Brugge (6-0) en thuis tegen Standard (2-1).

De Japanner heeft twintig caps achter zijn naam. Hij hoorde tot de selectie voor het WK in Rusland maar kwam er niet in actie.







bron:Â Belga