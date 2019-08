Kabeldiefstallen op Belgische spoornet opnieuw aan het toenemen

Sinds het begin van dit jaar zijn 124 kabeldiefstallen geteld op het Belgische spoorwegnet. De incidenten hebben 9.497 minuten treinvertragingen veroorzaakt, of bijna 158 uren, berichten Le Soir, L’Echo en L’Avenir vandaag. Afgelopen weekend en gisteren nog was er een kabeldiefstal op het spoor tussen Gembloers en Namen. Infrastructuurbeheerder Infrabel kende in 2012 een historische piek wat betreft diefstallen. “Dat jaar werden 1.360 feiten geteld, of 133 diefstallen per maand. In 2019 hebben we tot 1 augustus 124 feiten vastgesteld”, aldus woordvoerder Frédéric Sacré.

Het herhaalde optreden van kabeldiefstallen stelt Infrabel ernstige problemen. “Er zijn op dit moment twee zwarte zones. In het Luikse zijn er sinds juni om de twee nachten kabeldiefstallen. Verder blijven er regelmatig kabeldiefstallen in de regio Charleroi. De drie diefstallen tussen Namen en Gembloers gebeurden in de nabijheid van grote verkeersaders. Er wordt veel gevergd van onze teams op het terrein, terwijl ze nu voorbereidend werk zouden moeten uitvoeren om problemen in de herfst en de winter te voorkomen.”







Infrabel trekt aan de alarmbel. “We hebben te doen met professionele dieven. We kunnen niet langer wachten tot het fenomeen explodeert. Infrabel blijft zijn verantwoordelijkheden opnemen, onder meer op technisch vlak, maar we hebben nood aan een globaal antwoord.”

bron: Belga