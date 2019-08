Dodentol bij aardverschuiving Myanmar loopt verder op tot 61

Het dodentol van een aardverschuiving in het zuiden van Myanmar is opgelopen tot 61, heeft de brandweer van Myanmar vandaag bekendgemaakt. Moeizaam werden er slachtoffers van onder de modder gehaald, vertelden vrijwilligers aan de krant Global New Light of Myanmar. Op 9 augustus werd het dorpje Thae Pyar Kone opgeschrikt door een aardverschuiving, nadat het de hele nacht door stortregens werd geteisterd. Meer dan twintig huizen werden door de modderstroom vernield en meer dan 150 mensen moesten op de vlucht slaan. Nog eens 35 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht voor hun verwondingen. Sinds 9 augustus werden nog zes andere plaatsen getroffen door aardverschuivingen.

De vicepresident van Myanmar, Henry Van Thio, heeft gisteren het rampgebied bezocht om de getroffen families te bezoeken en hen financieel te ondersteunen. Hij heeft het bevel gegeven aan het Irrigatiedepartement om preventieve maatregelen te nemen in het geval er zich nog aardverschuivingen voordoen.







Ook elders in zuidelijk Myanmar werden reddingsoperaties uitgevaardigd, nadat overstromingen nog eens 25.000 mensen hadden ontheemd.

Bron: Belga