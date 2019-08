Club Brugge wil poort naar play-offronde openbeuken

Club Brugge verdedigt morgenavond (om 19u30 Belgische tijd) op bezoek bij Dinamo Kiev in de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League een 1-0 voorsprong, die het behaalde in de heenwedstrijd. Blauw-zwart verkeert in uitstekende vorm en telt in de Jupiler Pro League nog het maximum van negen punten. Kwalificatie voor de play-offronde moet dus zeker mogelijk zijn. Coach Philippe Clement liet afgelopen zaterdag op bezoek bij Oostende in eerste instantie enkele sterkhouders rusten. De nieuwe basiskrachten slaagden er echter niet in de kustploeg opzij te zetten, waardoor sterkhouders Okereke en Tau toch moesten invallen. Het duo deed dat met verve en bezorgde blauw-zwart – met elk één doelpunt – alsnog een 0-2 overwinning. Tegen Dinamo kan Clement op een bijna volledig fitte kern rekenen. Enkel linksachter Eduard Sobol – een Oekraïner – is hoogst twijfelachtig met last aan de knie. Dion Cools lijkt de grootste kanshebber hem te vervangen, maar liet tegen Oostende allesbehalve een goede indruk.

Ook Dinamo Kiev kende in de Oekraïense Premier League een degelijke start. Het telt na drie speeldagen 6/9. Afgelopen weekend werd een eerste nederlaag geleden, Dinamo verloor met 1-2 van grote rivaal Shakhtar Donetsk.







Bij kwalificatie treft Club Brugge in de play-offronde voor het kampioenenbal de winnaar van de dubbele confrontatie tussen het Zwitserse Basel en het Oostenrijkse Linz. De Oostenrijkers wonnen de heenwedstrijd in Zwitserland vorige week met 1-2. Indien Dinamo Kiev te sterk blijkt, valt Club Brugge nog terug op het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

Bron: Belga