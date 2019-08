Twee mensen verdwenen in Zwitserland na overstroming rivier

Twee mensen en twee voertuigen zijn zondagavond vermist in Chamoson, in Zwitserland, nadat de rivier Losentse overstroomde na zwaar onweer. Er worden zoekacties gehouden in het gehucht Châtelard, in het kanton Valais. Twee auto’s werden weggespoeld door een woeste stroom. Volgens de lokale politie is een van de twee wagens leeg en bevinden de twee mensen zich in het andere voertuig.

“De zoekacties kunnen de hele nacht duren”, verklaarde woordvoerder Stéphane Vouardoux. De identiteit van de vermisten blijft onbekend. De gemeentelijke en kantonnale politie, reddingsdiensten en verschillende brandweerlieden kwamen ter plaatse. Er werd ook een helikopter ingezet. In totaal waren een zeventigtal mensen aan het werk.

De slechte weersomstandigheden hebben ook andere regio’s van het kanton Valais geteisterd. Zo werden enkele wegen afgesloten door aardverschuivingen.

Bron: Belga