Startnota: hoofddoekenverbod in scholen en achter loketten

Als het van Vlaams informateur Bart De Wever afhangt, wordt er “levensbeschouwelijke neutraliteit” ingevoerd voor leerkrachten én leerlingen in het officieel onderwijs, en achter de loketten van de Vlaamse en lokale overheden. Concreet betekent dit een verbod op hoofddoeken, kruisjes en andere zichtbare tekenen van de levensbeschouwing. Dat zal volgens de nota gelden voor leerkrachten en leerlingen in het officieel onderwijs (gemeenschapsonderwijs, provinciale en gemeentelijke scholen), en ook voor mensen in dienst van de Vlaamse overheid en de gemeenten die in contact komen met burgers.

bron: Belga