Inkomsten uit accijnzen op frisdranken zijn in drie jaar tijd verdrievoudigd

De inkomsten uit de belasting op gesuikerde dranken zijn in drie jaar tijd van 55 naar 175 miljoen euro per jaar gestegen. Daarmee brengen de accijnzen op frisdranken meer op dan de accijnzen op wijn. Dat schrijft Le Soir vandaag. De staat heft accijnzen op dranken “die suiker of andere zoetstoffen bevatten”, zoals Coca-Cola en gearomatiseerd waters. In 2015 leverde dat 55 miljoen euro op voor de staatskas en in 2018 steeg dat tot 175 miljoen euro.

Dat is iets meer dan de opbrengsten van accijnzen op wijn (172 miljoen euro) en iets minder dan die op bier (200 miljoen euro). Het gaat om een verdrievoudiging in drie jaar tijd.







Het is de consument die het verschil in de winkel voelt, met als gevolg dat steeds meer Belgen hun inkopen in het buitenland doen. De staat schat de gemiste inkomsten op meer dan 20 miljoen.

bron: Belga