Dodentol na doortocht van Lekima in China stijgt naar 43

In China is de dodentol na de doortocht van tyfoon Lekima verder gestegen naar 43. Er worden ook nog 17 mensen vermist, zo melden Chinese staatsmedia maandag. Lekima ging zaterdag aan land aan de oostkust van China. Dat ging gepaard met hevige regen en metershoge golven in de provincie Zhejiang. Zo’n 38 mensen lieten het leven. De meeste slachtoffers vielen in het dorp Yantan als gevolg van een aardverschuiving. Het natuurgeweld trok vervolgens naar het noorden en eiste de volgende dag ook in de provincie Shandong 5 doden.

bron: Belga