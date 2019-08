Canadese politie maakt maandag resultaten bekend van autopsie op gevonden lichamen

De autopsie op de lichamen die na een lange klopjacht op twee moordverdachten in het noorden van de Canadese provincie Manitoba werden gevonden, is afgerond. De resultaten zullen maandag worden bekendgemaakt. Dat meldde de Canadese politie zondag. Woensdag liet de politie weten dat ze twee lichamen had ontdekt die vermoedelijk van de voortvluchtige tieners Kam McLeod en Bryer Schmegelsky zijn. Het duo werd al twee weken gezocht op verdenking van drievoudige moord. Volgens een politiewoordvoerder is de autopsie nu afgerond, maar moeten er nog enkele officiële formaliteiten gebeuren alvorens het resultaat van het onderzoek bekendgemaakt kan worden.

De twee jeugdvrienden van 19 en 18 jaar oud werden officieel in verdenking gesteld van de moord op de 64-jarige professor Leonard Dyck. Daarnaast werden ze er ook van verdacht de 23-jarige Australiër Lucas Fowler en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) te hebben gedood. Over het motief voor de moorden tast de politie nog in het duister.

De vermoedelijke lijken van de verdachten zijn gevonden in de buurt van de oever van de rivier Nelson, op ongeveer 8 kilometer van de plek waar eind juli het verbrande wrak van de auto van de twee tieners werd gevonden.

Bron: Belga