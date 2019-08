Belgisch zitje in Europese Investeringsbank al 20 maanden leeg

België slaagt er nu al twintig maanden niet in om een vicevoorzitter te benoemen bij de Europese Investeringsbank (EIB). Die moet er nochtans over waken dat Oosterweel zijn beloofde miljard krijgt. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. Begin 2018 liep het mandaat van de Nederlander Pim Van Ballekom af. Er was afgesproken dat de stoel naar België zou gaan, maar de benoeming raakte verstrikt in een benoemingscarrousel met daarin onder meer ook de benoeming van drie bestuurders bij bpost, een nieuwe vicegouverneur bij de Nationale Bank en een nieuwe topman van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

Premier Charles Michel (MR) had bovendien gehoopt om partijgenoot Didier Reynders voorzitter te maken van de Europese Investeringsbank. Dat plan viel in het water toen de huidige Duitse voorzitter bleef zitten en Reynders geen genoegen nam met het vicevoorzitterschap.







Volgens voormalig Europees Commissaris Karel De Gucht (Open Vld) lijdt België imagoverlies doordat het er naar uitziet dat ons land niet snel die plaats zal invullen, zo stelt hij in de kranten. België heeft nochtans heel wat grote dossiers lopen bij de EIB en hoopt ook toekomstige investeringen te financieren. Onder meer Oosterweel rekent op een miljard euro.

bron: Belga